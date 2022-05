Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Pkw gestreift und geflüchtet

Ein Unbekannter hinterließ am Samstag einen Sachschaden von rund 800 Euro in Künzelsau und flüchtete. Ein 27-Jähriger parkte seinen VW Polo zwischen 0 Uhr und 19.30 Uhr in der Ernst-Schmid-Straße am Fahrbahnrand. In dieser Zeit streifte der Täter mit seinem Fahrzeug den Polo und flüchtete anschließend. Im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr ertönte die Alarmanlage eines Fahrzeuges. Ob es sich hierbei um die des VWs handelte ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend bei Künzelsau wurde ein 54-Jähriger verletzt. Der Mann befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Pedelec den Feldweg von Goldberg in Ingelfingen nach Belsenberg. Als er nach rechts in Richtung Künzelsau abbiegen wollte rutschte er mit den Reifen im Straßensplit und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Pfedelbach: 9-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 9-Jähriger erlitt am Dienstagnachmittag in Pfedelbach beim Zusammenstoß mit einem Pkw leichte Verletzungen. Der Junge überquerte gegen 13.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Hauptstraße vor dem Rathaus Pfedelbach. Dort fuhr ein Mercedes-Fahrer vom Kreisverkehr Hohenloher Platz aus Richtung Heuberg heran. Dieser übersah vermutlich den 9-Jährigen und es kam zum Unfall. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 50 Euro.

