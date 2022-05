Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Ermittlungen nach Auseinandersetzung in der Buchener Innenstadt

Zwei erheblich alkoholisierte Personen sorgten am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in der Buchener Innenstadt. Ein 28-Jähriger und seine 26-jährige Ehefrau führten gegen 22 Uhr in der Lindengasse ihren Hund aus und wurden als das Tier bellte von einem 24-Jährigen und dessen 21-jähriger Freundin angeschrien. Statt sich zu beruhigen, bedrohte der jüngere den älteren Mann, so dass es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. In deren Folge wurde von Zeugen die Polizei gerufen. Die Beamten stellten fest, dass die 24 und 21 Jahre alten Personen erheblich alkoholisiert, fortwährend aggressiv und auch laut waren. Die Alkoholtests zeigten Werte von 1,7 und 3 Promille an. Die Nachtruhe der Anwohner war durch die Betrunkenen nicht unerheblich beeinträchtigt. Als der 24-Jährige deshalb rund eine Stunde in Gewahrsam genommen wurde, kam eine zunächst unbeteiligte 19-jährige Frau hinzu und beleidigte die Beamten. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herausfinden, wie sich die Auseinandersetzung zugetragen hat. Weiterhin wird geprüft, ob der 24-jährige Mann sowie seine weiblichen Bekannten im Alter von 21, 19 und 18 Jahren für die Beschädigung einer Glasscheibe einer Eisdiele in der Amtsstraße verantwortlich sind.

Mudau: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Scheidental und Reisenbach. Ein 19-Jähriger, der mit seinem Audi in Richtung Reisenbach fuhr, kam mit seinem Fahrzeug offenbar zu weit nach links und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford einer 21-Jährigen. Der Audi prallte im weiteren Verlauf gegen einen Schacht, der Ford fuhr gegen einen Baum. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und begaben sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hardheim: Mann mit Pfefferspray verletzt

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich wohl ein 35-jähriger Bewohner einer Asylunterkunft in Hardheim, der am Dienstagnachmittag mit anderen Bewohnern in Streit geraten war. Als ein Bediensteter den Konflikt schlichten wollte, wurde er von dem Mann mit Pfefferspray besprüht. Dabei wurden er sowie ein weiterer Bewohner leicht verletzt. Anschließend zog sich der 35-Jährige in sein Zimmer zurück. Da er dieses nicht freiwillig verließ und weitere Aggressionen nicht ausgeschlossen waren, fuhren mehrere Polizeistreifen an den Ereignisort. Der Mann konnte wenig später in seinem Zimmer widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

