Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Friseursalon

Speyer (ots)

In der Nacht vom 06.11.2022 auf den 07.11.2022 zwischen 3 Uhr und 3:45 Uhr drangen unbekannte Täter unter Einsatz eines Hebelwerkzeugs in einen Friseursalon in der Windthorststraße ein. Im Inneren nahmen sie einen gelben Hartschalenkoffer an sich, in welchen sie das Diebesgut in Form von mehreren Fönen, speziellen Scheren, Messern, Bürsten, Augenpads und "Hair-Extensions" packten. Die Höhe des Schadens und der Wert des Diebesguts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen beobachteten zwei Personen, die sich im Tatzeitraum auf Fahrrädern von dem Gebäudekomplex entfernten.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

