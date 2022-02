Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat - 24-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Wie berichtet, hat die Polizei am Dienstagmorgen, 15. Februar, um 2.10 Uhr an der Dahlener Straße im Stadtteil Schmölderpark einen 24-jährigen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Mann, der in der Vergangenheit schon mehrere Einbrüche begangen hat, wurde am nächsten Tag von Ermittlern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann in U-Haft. (cr)

Zur Ursprungsmeldung vom 15.02.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5147471

