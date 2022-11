Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet, Radfahrer stürzt

Speyer (ots)

Am 07.11.2022 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer die Hafenstraße in Fahrtrichtung Franz-Kirrmeier-Straße. Ein PKW-Fahrer bog derweil aus der Nonnenbachstraße nach rechts in die Hafenstraße ein und übersah hierbei den bevorrechtigten und von rechts kommenden 37-Jährigen. Dieser konnte noch bremsen und eine Kollision verhindern. Allerdings stürzte er bei dem Bremsmanöver vom Fahrrad und zog sich leichte Schmerzen in Knie und Fuß zu. Eine rettungsdienstliche Behandlung vor Ort lehnte er ab. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei ca. 100 Euro.

