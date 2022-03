Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 52-Jähriger entblößt sich vor Passanten - Festnahme; Polizei sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr verständigte ein 32-Jähriger die Polizei, nachdem sich an der Straßenbahnhaltestelle Abendakademie ein Mann in sexueller Art und Weise vor mehreren Passanten entblößt hatte. Darüber hinaus hatte dieser die Schaufenster eines in der Nähe befindlichen Ladengeschäfts aufgesucht und sich auch dort vor mehreren im Geschäft befindlichen Kunden gezeigt. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt die besagte Örtlichkeit auf. Der 51-jährige Tatverdächtige konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Er wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht nun nach Zeugen sowie nach möglichen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

