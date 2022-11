Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle von Polizeiinspektion Schifferstadt

Waldsee/Campinggebiet Auf der Au (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung wurden am Dienstmorgen auf der K13 insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Bei erlaubten 50 km/h betrug die am höchsten gemessene Geschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmer 91 km/h. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus wurden noch zwei Gurtverstöße geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell