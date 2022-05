FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 2. Mai 2022

Feuerwehr Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 263 Mal alarmiert. In 75 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Fünf Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 195 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu fünf Brandeinsätzen alarmiert. 12 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch die automatische Brandmeldeanlage in der Centrum-Galerie ausgelöst wurde.

Verkehrsunfall mit einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug

Wann: 2. Mai 2022 15:32 - 16:26 Uhr

Wo: Hochschulstraße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zur Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem PKW Hyundai Nexo. Infolge dessen traten Betriebsmittel aus und verunreinigten die Fahrbahn. Bei dem PKW handelte es sich um ein Brennstoffzellenfahrzeug, bei welchem die Brennstoffzelle und das Batteriepakt mit einem Elektromotor kombiniert waren. Der Schaden an dem Hyundai verhinderte ein Abschalten des Motors. Mit Unterstützung der Einsatzunterlagen der Feuerwehr sowie fachkundigem Personal einer Kfz-Werkstatt gelang es den Einsatzkräften, die Notfallkabeltrennung zu lokalisieren und mit dem Durchtrennen den Motor sowie die Wasserstoffversorgung abzuschalten. Weiterhin wurden die auslaufenden Betriebsmittel aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt. Einsätze mit der Beteiligung von Fahrzeugen mit Elektro- bzw. Wasserstoffantrieb sind im Wirkungsbereich der Feuerwehr Dresden nach wie vor die Ausnahme. Zuletzt wurde die Feuerwehr Dresden am 3. März 2022 zu einem brennenden E-Fahrzeug alarmiert. Die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr werden regelmäßig zu den Besonderheiten bei derartigen Einsätzen und den Umgang mit solchen Fahrzeugen fortgebildet.

Inhalt eines Bauschuttcontainers brennt

Wann: 2. Mai 2022 16:20 - 17:10 Uhr Wo: Wallotstraße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden der Brand eines Baucontainers gemeldet. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stand auf einer Baustelle ein mit Farbeimern und Baustoffresten gefüllter Schuttcontainer in Flammen. Um Zugang zum Brandobjekt zu erhalten musste ein Bauzaun geöffnet werden. Mit einem Strahlrohr und unter Verwendung von Wasser und Löschschaum nahm ein Trupp die Brandbekämpfung auf. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

Person in Notlage - Befreiung aus einer Kleiderspende

Wann: 3. Mai 2022 02:07 - 02:46 Uhr

Wo: Henricistraße

Die Feuerwehr wurde von der Polizei zur Unterstützung angefordert. Eine männliche Person war aus noch zu ermittelnden Gründen in einen Kleiderspenden-Container geklettert und konnte sich von selbst nicht mehr daraus befreien. Mit einem Trennschleifgerät wurde die Frontklappe geöffnet und die Person aus ihrer Notlage befreit. Der Mann blieb unverletzt und wurde der Polizei übergeben. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau.

