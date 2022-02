Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beim illegalem Müllablegen beobachtet - Bundespolizisten ermitteln 24-Jährigen - Lünener zeigt Reue

Lünen (ots)

Am Samstag (12. Februar) hatte ein Bahnmitarbeiter beobachten können, wie ein junger Mann an einer Bahnstrecke Müll entsorgt hatte. Bundespolizisten konnten den Verursacher ermitteln und konfrontierten ihn mit seiner Tat. Der Mann zeigte sich einsichtig.

Gegen 13 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Dortmund. Der Mann hätte beobachtet, wie eine Person an einer Bahnstrecke in Lünen Süd eine größere Menge Müll entsorgte.

Die Einsatzkräfte nahmen den Ablageort in Augenschein und konnten fast einen Kubikmeter an verschiedenen Müllresten entdecken. Darunter Elektroschrott, wie auch Verpackungsmüll. Dabei fanden sie aber auch Hinweise auf den Besitzer.

Die Beamten ermittelten die Anschrift des möglichen Verursachers und konfrontierten ihn mit dem Tatverdacht. Der Lünener wirkte sichtlich nervös und räumte die Tat ein. Zusammen mit den Bundespolizisten fuhr er zurück zum Ablageort und lud den Müll zurück in sein Auto. Er sicherte die fachgerechte Entsorgung zu.

Die Bundespolizei leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell