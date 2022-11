Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei eingeschlagene Glasscheiben am Bahnhof in Lambsheim

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am Montag, den 07.11.2022 gegen 18:00 Uhr, wurden zwei Glasscheiben eines Unterstandes am Bahnhof in Lambsheim eingeschlagen. Der Sachverhalt wurde am Dienstag, den 08.11.2022, telefonisch bei der Polizeiwache Maxdorf beanzeigt. Bei den Tätern soll es sich laut Zeugenbeschreibung um Jugendliche in einem Alter zwischen 14 und 15 Jahren gehandelt haben. Eine Person trug eine auffällig rote Jacke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell