POL-Bremerhaven: Zeugen nach Farbschmiererei gesucht

Bremerhaven (ots)

Eine Farbschmiererei, die von unbekannten Tätern am Sonntag, 7. August, zwischen 10 und 18 Uhr an einer Gebäudewand in Bremerhaven-Mitte hinterlassen wurde, beschäftigt die Polizei.Die Ermittler der Kriminalpolizei (Telefon 0471/953-4444) bitten um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben ersten Erkenntnissen zufolge die Wand eines Schulgebäudes am Max-Eyth-Platz mit Graffitis beschmiert. Darunter befand sich auch ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation. Die Verwendung solcher Symbole stellt eine Straftat dar. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

