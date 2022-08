Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Hoher Sachschaden und ein leicht Verletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Sonntagabend, 7. August, in Bremerhaven-Wulsdorf ereignet hat.

Gegen 19 Uhr wollte eine 60-jährige Frau mit ihrem Nissan vom Tankstellengelände an der Frederikshavner Straße auf die Autobahn Richtung Bremen fahren. Ersten Erkenntnissen zufolge achtete die Nissan-Fahrerin dabei nicht auf die Vorfahrt eines 65-Jährigen, der mit seinem Krad die Frederikshavner Straße in östlicher Richtung befuhr. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorrad-Fahrer leicht verletzt wurde. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt circa 12.500 Euro.

