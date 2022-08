POL-Bremerhaven: Beim Spaziergang mit den Hunden ausgeraubt

Bremerhaven (ots) - Hoher Sachschaden und ein leicht Verletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Sonntagabend, 7. August, in Bremerhaven-Wulsdorf ereignet hat. Gegen 19 Uhr wollte eine 60-jährige Frau mit ihrem Nissan vom Tankstellengelände an der Frederikshavner Straße auf die Autobahn Richtung Bremen fahren. Ersten Erkenntnissen zufolge achtete die Nissan-Fahrerin dabei nicht auf die ...

mehr