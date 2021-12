Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei Recklinghausen nimmt drei Männer fest - Container aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag (1 Uhr) nahm die Polizei drei Verdächtige nach dem Aufbruch zweier Container an der Friedrich-Ebert-Straße (Stadtmitte) fest. Die Container gehören zu einer Autowerkstatt. Polizeibeamte trafen zwei verdächtige Männer des Nachts an der Örtlichkeit an. Bei Erblicken der Polizei, flüchteten sie sofort in unterschiedliche Richtungen. Ein Mann konnte unmittelbar gestoppt und festgenommen werden, der Zweite wurde kurz darauf von Unterstützungskräften angetroffen und ebenfalls festgenommen. Vor Ort ergaben sich zudem Hinweise auf ein Transportfahrzeug. Den Transporter fanden die Beamten ebenfalls im Umfeld auf. Sie beschlagnahmten ihn und verbrachten den Fahrer des Wagens, wie die beiden anderen auch, zur Polizeiwache.

An den Containern waren die angebrachten Schlösser entfernt worden. Zudem konnten die Beamten vermeintliches Aufbruchswerkzeug auffinden, das sichergestellt wurde.

Die drei Tatverdächtigen sind im Alter von 20, 21 und 25 Jahren und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen den 20-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm wegen des Erschleichens von Leistungen. Der Haftbefehl wurde am Folgetag vollstreckt. Nun befindet sich der junge Mann in Haft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Recklinghausen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell