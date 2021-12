Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgängerin beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Rentforter Straße/Mittelstraße ist am Donnerstagabend eine 22-jährige Fußgängerin aus Gladbeck von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus Gladbeck gegen 21.10 Uhr von der Rentforter Straße nach links in die Mittelstraße abbiegen und übersah dabei die Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Die 22-Jährige musste mit einem Rettunsgwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand offensichtlich keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell