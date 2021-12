Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß mit Mofafahrer - 17-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Carl-Duisberg-Straße ist am Donnerstagabend ein 17-jähriger Mofafahrer aus Marl schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Marl, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, nach links auf die A52 abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden 17-Jährigen zusammen, der auf der Carl-Duisberg-Straße Richtung Kanal fuhr. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro.

