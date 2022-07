Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto erfasst beim Abbiegen Motorrad

Porta Westfalica (ots)

Infolge der Kollision mit einem abbiegenden Auto zog sich am Donnerstag eine junge Krad-Fahrerin Verletzungen zu. Sie musste zwecks ambulanter Behandlung dem Klinikum zugeführt werden.

Anhand der Unfallspuren sowie dem Ergebnis der Befragungen befuhr ein Mann aus Porta Westfalica gegen 07.30 Uhr die Straße Tannenkamp. An der Einmündung zur Rintelner Straße hielt er an. Anschließend bog der 57-Jährige nach links in Richtung Minden ein. Zeitgleich befuhr die 17-Jährige aus Bückeburg mit ihrer Yamaha auf der Rintelner Straße in Fahrtrichtung Kleinenbremen. Trotz einer Notbremsung konnte die Zweiradfahrerin die Kollision in die Fahrerseite des Citroens nicht mehr verhindern.

