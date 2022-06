Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision mit PKW: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hüllhorst (ots)

Wegen eines Unfalls zwischen einem PKW und einem Pedelec-Fahrer (81) wurden die Beamten am Mittwoch gegen 9 Uhr an die Niedringhausener Straße (B 239) gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 29-Jähriger aus Löhne in einem Audi die Büttendorfer Straße in westlicher Fahrtrichtung befahren, um an der Einmündung zur Niedringhausener Straße nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen. Auf deren linkem Seitenstreifen befand sich zeitgleich der 81-jährige Hüllhorster Radler und befuhr diesen aus Richtung Niedringhausen kommend, um seinerseits nach links in die Büttendorfer Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer, der Radfahrer verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus nach Lübbecke. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell