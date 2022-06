POL-MI: Unbekannter reißt Senior (74) Tasche aus der Hand

Minden (ots) - Am vergangenen Wochenende konnte die Polizei in Minden die mutmaßlichen Fahrzeugführer zweier Verkehrsunfallfluchten ermitteln. So wurde den Beamten in der Nacht zu Sonntag eine Unfallflucht auf der Südfelder Straße gemeldet. Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte ein Fahrer einen Fiat gegen Mitternacht auf der Südfelder Straße vom Herrendienstweg ...

