POL-MI: Rollendes Verkehrszeichen sorgt für Unfall

Preußisch Oldendorf (ots)

Als ein 59-jähriger Autofahrer aus Bad Essen am Samstag gegen 15 Uhr die Spiegelstraße (B 65) in Fahrtrichtung Lübbecke befuhr, dürfte er seinen Augen kaum getraut haben, als ihm auf seiner Fahrspur in Höhe des Gemeindehauses an der Zufahrt zu einem italienischen Restaurant sowie einer Spielothek plötzlich ein herrenloses Verkehrszeichen entgegenrollte. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß, es entstand Sachschaden am Pkw.

Nachdem der Ursprung des runden Überholverbotszeichens zunächst unklar blieb, ergaben Ermittlungen, dass dies offenbar von einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden weißen oder grauen LKW mit offener Ladefläche gefallen war. Da der Lastwagenfahrer möglicherweise nichts von dem Geschehen bemerkte, setzte er seine Fahrt in Richtung Bad Essen fort.

Die Verkehrsermittler bitten den genannten LKW-Fahrer genauso wie mögliche Augenzeugen unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktaufnahme.

