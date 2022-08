POL-HAM: Belästigung durch Exhibitionist auf Kinderspielplatz

Hamm-Rhynern (ots) - Eine 29-Jährige wurde am Mittwochmorgen, 10. August, gegen 8.30 Uhr, von einem unbekannten Mann, am Langewanneweg belästigt. Die Frau war zu Fuß in östliche Richtung auf einem Fußweg unterwegs, als der Unbekannte sie zunächst von hinten überholte und daraufhin in einem Gebüsch verschwand. Kurz darauf kam der Mann dann mit heruntergelassener Hose aus dem Gebüsch hervor. Er wandte sich in ...

mehr