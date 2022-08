Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwochabend (10. August) ist ein 31-jähriger Fahrradfahrer am Kreisverkehr Kamener Straße/ Alte Landwehrstraße von einem Auto erfasst und dadurch leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann aus Hamm gegen 21.18 Uhr mit seinem Pedelec die nordöstliche Fußgängerfurt des Kreisels in Richtung Süden. Gleichzeitig bog ein schwarzer Bulli vom Kreisverkehr auf die Kamener Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Vorderrad des Pedelecs. Der Fahrer fiel zu Boden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte seine Fahrt auf der Kamener Straße in Richtung Osten fort. Der flüchtige Fahrer hatte kurze schwarze Haare und war etwa 25 bis 30 Jahre alte. Das Kennzeichen des dunklen Kleintransporters ist nicht bekannt. Ebenso wenig der Fahrzeugtyp. Der Pedelecfahrer verzichtete auf weitere medizinische Behandlung vor Ort. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

