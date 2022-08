POL-HAM: Brand eines Getreidefelds in Bockum-Hövel

Hamm-Heessen (ots) - Am Dienstag, 9. August, um 14.09 Uhr, flüchtete ein Ladendieb vor einer Ladendetektivin, nachdem er in einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße, verschiedene Feuerzeugsets entwendete. Kurz nach Verlassen der Filiale sprach die Ladendetektivin den Mann an. Daraufhin übergab er ihr das Diebesgut. Anschließend flüchtete er auf seinem Fahrrad in ...

