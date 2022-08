Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrzeugteile gestohlen

Morsbach (ots)

Von einem Mercedes haben Unbekannte am Mittwoch (3. August) in Morsbach-Steimelhagen diverse Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen. Als der Fahrzeughalter am Morgen zu seinem in der Straße "Im Eichengrund" abgestellten Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sich Diebe an seinem Mercedes ausgiebig zu schaffen gemacht hatten. An dem Mercedes fehlten diverse Karosserieteile, unter anderem die komplette Frontschürze mitsamt den Scheinwerfern sowie die Motorhaube. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen ein Uhr und 10.15 Uhr in Frage. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell