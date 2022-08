Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 62-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Eine 62-Jährige hat sich am Donnerstag (4. August) bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße schwere Verletzungen zugezogen. Die Gummersbacherin fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Smart aus Derschlag kommend in Richtung Niederseßmar. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste sie auf Höhe der Ahestraße stark ab. Eine hinter ihr fahrende 70-jährige Reichshoferin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den Smart auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 62-Jährige schwere Verletzung zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

