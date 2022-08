Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichen gestohlen

Radevormwald (ots)

Von einem Mercedes Kleinbus haben Unbekannte in Radevormwald-Feldmannshaus die Kennzeichen MK-BS 1622 gestohlen. Der Kleinbus war in der Zeit zwischen 17 Uhr am Mittwoch (3. August) und 06.15 Uhr am Donnerstag auf einem Grundstück an der Straße "Eich" abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell