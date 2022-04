POL-COE: Olfen, Selmer Straße/ Nachtragsmeldung zu Polizei im Einsatz, Raub auf Getränkemarkt

Coesfeld (ots) - Misslungen ist der Versuch von Unbekannten eine Wohnungstür aufzuhebeln. An der Tür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Dienstag (19.4.) und 9 Uhr am Mittwoch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tle. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

