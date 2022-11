Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zorniger Radfahrer nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Am 10.11.2022 gegen 11 Uhr befuhr ein 75-jähriger PKW-Fahrer die Wormser Landstraße in südlicher Fahrtrichtung und bog bei grün zeigender Lichtzeichenanlage nach rechts in den Alten Postweg ein. Neben ihm befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den Radweg der Wormser Landstraße in gleicher Fahrtrichtung. Der 75-Jährige übersah beim Abbiegen den geradeaus fahrenden Radfahrer und touchierte sein Fahrrad, wodurch der 63-Jährige stürzte. Der Gestürzte geriet anschließend derart in Rage, dass er gegen die Scheibe des PKW schlug, mit seinem Fuß gegen dessen Kennzeichen trat und den 75-Jährigen sogar mit dem Tode bedrohte. Der 75-Jährige stieg nicht aus, fuhr davon und kam erst im Verlauf der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme zur Unfallörtlichkeit zurück. Der 63-Jährige trug eine Schürfwunde am Schienbein davon. Das Hinterrad seines Fahrrads wurde verbogen. Der Gesamtschaden an PKW und Fahrrad liegt bei ca. 1.200 Euro. Gegen den 75-Jährigen besteht der Verdacht der Fahrlässigen Körperverletzung sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen den 63-Jährigen besteht der Verdacht der Bedrohung und der Sachbeschädigung.

