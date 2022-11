Polizei Köln

POL-K: 221107-7-K Fahndung nach Sexualdelikt in Köln-Niehl

Köln (ots)

Nach einem Sexualdelikt in Köln-Niehl am Sonntagmorgen (7. November) fahndet die Polizei nach einem etwa 1,85 Meter großen und 30 Jahre alten schwarzen Tatverdächtigen. Der als schlank beschriebene Unbekannte soll eine Joggerin gegen 6.50 Uhr von der Graditzer Straße über die Niehler Straße bis in die Straße "Am Mühlen Falder" verfolgt haben. Auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 24, soll er sie von hinten angegriffen und umklammert haben. Mutmaßlich auf Grund von körperlicher und verbaler Gegenwehr der Angegriffenen, flüchtete der dunkel gekleidete Mann in Richtung Weidenpescher Straße. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (cs/iv)

