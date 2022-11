Polizei Köln

POL-K: 221107-4-K Zeugenaufruf: Zwei Porsche aus Tiefgaragen gestohlen

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl zweier hochwertiger Porsche aus Tiefgaragen in den Stadtteilen Braunsfeld und Lindenthal sucht die Polizei Köln nach Zeugen.

Bei dem ersten Fall in der Hildegard-von-Bingen-Allee bemerkte der 43 Jahre alte Besitzer den Diebstahl seines schwarzen "Porsche 991"-Cabrios mit Kölner Kennzeichen, nachdem er am Samstag (4. November) von einer Reise zurückgekommen war. Der Tatzeitraum lag dementsprechend zwischen dem 23. Oktober und vergangenen Samstag. Das fünf Jahre alte Auto hat einen geschätzten Wert von mehr als 100.000 Euro.

In der Herbert-Lewin-Straße ist am vergangenen Wochenende ebenfalls ein schwarzes Porsche-Cabrio entwendet worden. Der 82 Jahre alte Eigentümer bemerkte am Sonntagmittag (6. November), dass sein sechs Jahre alter "Carrera 911" mit GL-Kennzeichen im Wert von rund 100.000 Euro nicht mehr auf seinem Tiefgaragenstellplatz steht. Zuletzt hatte der Senior den Wagen am Donnerstagabend dort gesehen.

Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/cs)

