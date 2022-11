POL-K: 221107-1-K Handtasche entrissen - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Nach zwei Verfolgungsfahrten in den Stadtteilen Poll und Bilderstöckchen haben Streifenteams am frühen Samstagmorgen (5. November) zwei Tatverdächtige (31, 35) festgenommen. Bei dem ersten Fall um kurz vor 3 Uhr war ein 31-jähriger Smart-Fahrer in seinem Zweisitzer im Stadtteil Poll mit zwei weiteren Begleitern (w25, m36) ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Bei dem zweiten Fall versuchte sich in ...

