Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0874 --Mann rastet im Steintor aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 27.11.2021, 14:40 Uhr

Ein 22-Jähriger rastete am Samstagnachmittag im Steintor aus, schlug Passanten und beschädigte ein Auto. Bei der Sachverhaltsaufnahme schlug er um sich und spuckte Polizisten an. Die Einsatzkräfte nahmen ihn in Gewahrsam.

Gegen 14:40 Uhr war der 22-Jährige mit seiner Freundin in der Straße vor dem Steintor unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache ausrastete und anfing, herumzuschreien, Passanten zu beleidigen und auch zu schlagen. Schließlich sprang er auf die Motorhaube des Autos eines 51-Jährigen. Als dieser ihn zur Rede stellen wollte, trat er den Mann, konnte aber schließlich mit Hilfe weiterer Zeugen festgehalten werden. Kurz darauf trafen zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte ein. Als sie versuchten, den 22-Jährigen anzusprechen, rastete dieser erneut aus, beleidigte sie und schlug und trat um sich. Die Polizisten mussten ihn zu Boden bringen und fixieren. Im Streifenwagen spuckte er die Einsatzkräfte an, so dass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden musste. Auf der Wache beruhigte er sich wieder. Ihn erwarten jetzt Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell