Polizei Köln

POL-K: 221104-7-K Zeugensuche nach Diebstahl eines Ford Kuga - Homejacking

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (3. November) sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Zinhainer Weg im Stadtteil Lindweiler eingebrochen und die Fahrzeugschlüssel eines auf der Straße abgestellten Ford gestohlen und mit diesem geflüchtet sein. Der Eigentümer (49) hatte seinen schwarzen SUV am Mittwochabend (2. November) gegen 23.15 Uhr noch auf der Straße gesehen und den Diebstahl erst am nächsten Morgen bemerkt.

Hinweise zu den mutmaßlichen Einbrechern und Autodieben sowie zum Verbleib des Ford Kuga mit dem Kennzeichen K- ID 45 nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell