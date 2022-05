POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots) - Heute kam es gegen 11.00 Uhr in Papenburg in der Straße Mittelkanal rechts zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige fuhr mit Ihrem VW auf der Straße Mittelkanal rechts in Richtung Splitting rechts. Beim rechts abbiegen in die Straße Am Vosseberg missachtete sie die Vorfahrt einer 47-jährigen Pedelec-Fahrerin, welche auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr, jedoch anstelle der Autofahrerin weiter ...

