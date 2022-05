POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emsbüren (ots) - Am 8. Mai kam es gegen 17.37 Uhr in Emsbüren in der Straße Bernte zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet im Bereich des landwirtschaftlichen Gehöfts ein in der Garage abgestellter Mercedes in Brand. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus und die Scheune samt Lagerräume über, in der unter anderem fünf Wohnwagen / Wohnmobile abgestellt waren. Die Bewohner des Gehöfts blieben ...

mehr