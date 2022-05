Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Heute kam es gegen 11.00 Uhr in Papenburg in der Straße Mittelkanal rechts zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige fuhr mit Ihrem VW auf der Straße Mittelkanal rechts in Richtung Splitting rechts. Beim rechts abbiegen in die Straße Am Vosseberg missachtete sie die Vorfahrt einer 47-jährigen Pedelec-Fahrerin, welche auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr, jedoch anstelle der Autofahrerin weiter geradeaus in Richtung Splitting rechts fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin schwer verletzt wurde und anschließend ins Krankenhaus kam.

