POL-K: 221104-4-K Motorradfahrer (22) von Mercedes-Sprinter erfasst und schwer verletzt

Das mutmaßliche Abrutschen einer Mercedes-Fahrerin (21) vom Bremspedal ihres Sprinters hat am Donnerstagnachmittag (3. November) zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Motorradfahrer in Köln-Junkersdorf geführt. Nach bisherigen Ermittlungen soll die 21-Jährige gegen 15.30 Uhr beim Verlassen eines Tankstellengeländes auf der Dürener Straße vom Bremspedal abgerutscht und auf die Straße gerollt sein. Dort erfasste sie den in Richtung Autobahn fahrenden Motorradfahrer. Der 22-Jährige stürzte dabei und erlitt eine Gehirnerschütterung. Sein BMW-Motorrad rutschte unter den Sprinter und verkeilte sich in dessen Frontbereich. Rettungskräfte brachten den Frechener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/de)

