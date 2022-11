Polizei Köln

POL-K: 221104-2-K Pkw prallt gegen Baum - drei Personen schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (4. November) auf der Rösrather Straße in Rath-Heumar in Höhe des dortigen Wanderparkplatzes ist eine VW-Fahrerin (36) und ihre Beifahrerin (64) sowie ein Säugling schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Kliniken.

Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 9.15 Uhr die 36 Jährige, die mit einem VW-Turan in Richtung Köln unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein.

Die Rösrather Straße wurde für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell