Polizei Köln

POL-K: 221103-1-K Zeugensuche nach Homejacking-Fall: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entwenden Audi E-Tron

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (3. November) sollen zwei mit OP-Masken maskierte Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Marsdorfer Straße im Stadtteil Junkersdorf eingebrochen, die Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus abgestellten Audi E-Tron gestohlen und mit dem hochwertigen Fahrzeug geflüchtet sein. Die durch eingeschaltetes Flurlicht und das Starten des Motors aufgewachten Eigentümer bemerkten den Einbruch um 4.20 Uhr und alarmierten sofort die Polizei. Hinweise zum Verbleib des Audis mit dem Kennzeichen K-JH 1200 und/oder den auf Video aufgezeichneten etwa 25 bis 35 Jahre alten mutmaßlichen Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/cs)

