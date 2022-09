Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Dieseldiebstahl an einer Baustelle in den Salzmatten

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, zwischen Freitagmittag (02.09.) und Montagmorgen (05.09.) wurde an einer Baustelle in der Straße "An den Salzmatten" in Kenzingen aus mehreren Baustellenfahrzeugen Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet.

Insgesamt wird geschätzt, das rund 700 Liter entwendet wurden. Zum Abtransport des Kraftstoffes dürfte ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger verwendet worden sein.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell