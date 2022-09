Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Unfallflucht nach Streifvorgang - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Am 03.09.2022 gegen 14:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Staufener Straße / Batzenbergstraße ein Auffahrunfall zwischen zwei Verkehrsbeteiligten. Währenddessen kam den Beteiligten ein unbekanntes dunkles Fahrzeug entgegen, welches den Unfallverursacher seitlich streifte und damit schädigte. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs hielt lediglich kurz an und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell