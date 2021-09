Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin stieß mit PKW zusammen

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Mittwochmorgen (8. September), gegen 09.35 Uhr, befuhr eine 15-jährige Radfahrerin die Marienstraße aus Richtung Scherpenseel kommend in Fahrtrichtung Palenberg. Als sie sich in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz einer Bäckerei befand, bog ein schwarzer PKW von der Marienstraße nach rechts auf den Parkplatz ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der jugendlichen Radfahrerin und dem PKW. Der Fahrer erkundigte sich nach der 15-Jährigen. Da diese zunächst äußerte, dass es ihr gut ginge, trennte man sich. Kurz darauf stellte das Mädchen jedoch fest, dass durch den Unfall ihre Kleidung und ihr Fahrrad beschädigt wurden und sie leichte Verletzungen erlitten hatte. Der Fahrer war etwa 50 bis 60 Jahre alt, hatte kurze weiße Haare mit Stirnglatze und eine kräftige Statur. Zudem trug er eine rahmenlose Brille sowie ein buntkariertes Hemd. Die Polizei bittet den Fahrer des schwarzen PKW sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell