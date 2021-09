Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einsatz der Polizei

Geilenkirchen (ots)

Die Polizei ist aktuell am Berufskolleg am Berliner Ring in Geilenkirchen im Einsatz, aufgrund der Androhung einer Explosion. Die routinemäßigen Überprüfungs- und Sicherheitsmaßnahmen sind inzwischen abgeschlossen und bestätigen, dass es sich um keine ernstgemeinte Androhung gehandelt hat. Die polizeiliche Präsenz vor Ort wird in Kürze beendet sein. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wird gefertigt und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell