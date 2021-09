Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Gangelt (ots)

Indem sie eine Tür aufhebelten sind unbekannte Täter am Mittwoch (8. September), gegen 4.20 Uhr, in eine Bäckerei an der Heinrich-Josef-Otten-Straße eingedrungen. Vom Geschäftsraum aus gelangten sie anschließend hinter die Theke einer dortigen Metzgerei. Nach ersten Erkenntnissen wurden Trinkflaschen entwendet.

