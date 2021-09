Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße entwendete ein bisher unbekannter Täter am Dienstag, 7. September, gegen 14 Uhr, eine schwarze Lederhandtasche aus einem Einkaufswagen. Anschließend flüchtete der Mann mit einem schwarzen Herrenfahrrad in Richtung Bahnhofsunterführung. Der Flüchtige wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß und südländisch aussehend beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

