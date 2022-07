Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 77-Jährige verstirbt zu Hause unter unklaren Umständen

Römerberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Samstag, 16.07.22, wurde eine 77-Jährige Frau in ihrem Haus in Römerberg-Mechtersheim tot aufgefunden. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort konnte eine Fremdeinwirkung Dritter nicht ausgeschlossen werden, so dass der Verdacht eines Tötungsdeliktes im Raum stand und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnahm. Im Zuge dessen wurde ein 65-Jähriger vorläufig festgenommen. Eine, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal, durchgeführte Obduktion am Sonntag ergab keine objektiven Anzeichen auf eine Gewalteinwirkung Dritter, es könne auch ein häuslicher Unfall nicht eindeutig ausgeschlossen werden. Der 65-Jährige wurde wieder freigelassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

