Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfälle mit Personenschaden und unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Oppau und Hemshof (ots)

Am 16.07.2022, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem PKW den Wolfsgrubenweg in Richtung Uhlandstraße. Ihr entgegen kam ein 52-jähriger Fahrer ebenfalls mit seinem PKW. Dieser geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem PKW der 31-jährigen zusammen. Diese, sowie eine 45-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt 11.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Fahrer sieht sich nun mit einer Anzeige der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung konfrontiert.

Ebenfalls am 16.07.2022, gegen 18 Uhr, befährt ein 40-jähriger Wohnsitzloser aus Mannheim mit einem Fahrrad die Prinzregentenstraße in Richtung Hemshofstraße. An der Kreuzung Prinzregentenstraße / Kanalstraße beabsichtigt dieser die Straße zu queren und übersieht einen bevorrechtigten 41-jährigen Fahrer mit seinem PKW, der die Kanalstraße in Richtung Hartmannstraße befährt. Ein Zusammenstoß kann nicht mehr verhindert werden und der Fahrradfahrer kommt zu Fall, wobei sich dieser leicht verletzt. Lediglich am Fahrrad entstand ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Bei dem Fahrradfahrer kann im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,5 Promille. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem kam es zu Unstimmigkeiten bezüglich des genutzten Fahrrads. Da die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde dieses sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell