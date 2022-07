POL-PPRP: Diebstahl eines Pedelec

Römerberg OT Mechtersheim (ots) - 20.000 EUR Schaden entstand am Sonntag, 16.07.2022 um 01:45 Uhr an einer im Rohbau befindlichen Garage in der Robert-Koch-Straße, in der Baumaterialien gelagert wurden. Die Garage, die noch ohne Tor war, befand sich im Vollbrand. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf ein anrenzendes Wohnhaus verhindern. Warum die Garage in Brand griet, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen ...

