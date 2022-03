LPI-GTH: Diebstahl aus Baustellenbagger

Gotha (ots) - In den Vormittagsstunden führte die Gothaer Polizei Verkehrskontrollen in Gotha durch. Hierbei wurde im Müllersweg ein Pkw der Marke Renault kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug bei dem 41-Jährigen positiv an, was zur Unterbindung der Weiterfahrt führte. Zur Verwertbarkeit im Verfahren wurde eine Blutprobe vom Betroffenen im Krankenhaus entnommen. Der Pkw-Fahrer muss sich nun in einem ...

mehr