Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: +++Fahrbahnschaden gemeldet - kurzzeitig umfangreiche Sperrungen+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, A671, Bereich Amöneburger Kreisel, Mittwoch, 08.12.2022, 17:00 Uhr - 18:30 Uhr

(he) Heute Abend kam es in Wiesbaden auf der A671 im Bereich des Amöneburger Kreisels zu umfangreichen Sperrungen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte gegen 17:00 Uhr von einem größeren Schaden an der Fahrbahn berichtet. Unmittelbar wurden Polizeikräfte vor Ort entsandt und die zuständige Autobahnmeisterei verständigt. Die Verkehrspolizei der Stadt Wiesbaden war ebenfalls im Einsatz. Bei einer Nachschau vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich um eine, durch Wasseransammlung auf der Fahrbahn ausgelöste, optische Täuschung gehandelt hatte. Demnach konnten die Sperrungen gegen 18:35 Uhr wieder aufgehoben werden.

